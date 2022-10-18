حوادث
البراءة لرئيس جماعة بصفرو
برأت غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال بفاس، رئيسا سابقا لجماعة المنزل بصفرو، من تهم “اختلاس وتبديد أموال عامة والمشاركة في ذلك” توبع بها بقرار من قاضي التحقيق بالغرفة الأولى، بعد اكتشاف نقص في ميزانية الجماعة من قبل لجنة من المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية. واقتنعت المحكمةأكمل القراءة »
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