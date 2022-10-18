حوادث
السجن لسارق باستعمال كلب شرس
أدانت الغرفة الجنائية الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف بالجديدة، أخيرا، شخصا، بعد مؤاخذته من أجل جناية السرقة تحت طائلة التهديد بواسطة السلاح الأبيض واستعمال كلب شرس وحيازة مادة لصاق العجلات والتخدير، وحكمت عليه بأربع سنوات حبسا نافذا. وأحالت الدائرة الأمنية الرابعة المتهم على المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية وهوأكمل القراءة »
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