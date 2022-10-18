حوادث
حجز مخدرات باليوسفية
تمكنت عناصر من الشرطة القضائية التابعة للمنطقة الإقليمية للأمن باليوسفية، أخيرا، من إيقاف شخصين وحجز 140 صفيحة من مخدرا الشيرا. ووفق معطيات حصلت عليها” الصباح” فإن المصالح الأمنية توصلت بمعلومات دقيقة، تفيد أن شخصين قادمين من إحدى مدن الشمال على متن سيارة خاصة من نوع “رونو لوغان”،أكمل القراءة »
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