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قطع يد معاق في تطبيق “شرع اليد”

منذ 3 دقائق
جانيان لم يرقهما حكم قضائي ضده فبترا يده ووضعاها بجانبه اهتزت بوقنادل، منتصف الأسبوع الماضي، على وقع تطبيق جديد لـ “شرع اليد”، بعدما قطع جانيان يد جانح أبكم، بالكامل ووضعاها بجانبه، فور مغادرته أسوار السجن المحلي بالعرجات 2، انتقاما من الاعتداء على أحدهما، قبل أربع سنوات، إذأكمل القراءة »

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منذ 3 دقائق


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