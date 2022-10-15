تنظيم “نهاية أسبوع للرفاه والتغذية” بالبيضاء

سيشهد فضاء “غاردن إيفنت سبايس” بالبيضاء، في 22 و23 أكتوبر 2022 ، تنظيم “عطلة نهاية أسبوع للرفاه والتغذية” كتعريف بالمعرض الدولي للرفاه والتغذية “سيبن” ، الذي سيعقد يومي 4 و 5 مارس 2023، بمشاركة مؤتمرين وعارضين من المغرب والخارج.

وتتمحور موضوعات الندوات حول المواضيع الراهنية المتمثلة، على سبيل المثال لا الحصر، متلازمة التعب المزمن والألم العضلي الليفي، وطريقة “ويم هوف”، والفك البيولوجي لمرض السكري وهشاشة العظام، والإدمان، والعلاج بالحجامة، واليوغا، والرياضة، والتغذية التكاملية، والعلاج بالتبريد، علاج “سوجوك”، طريقة “إيكيجاي” اليابانية، و”ريكي شامبالا” متعدد الأبعاد، وطب مكان الحياة أو علم الأحياء، أو حتى التواصل غير اللفظي والتفاعلات الشخصية.

ويندرج هذا المشروع، الذي بادر إليه المتخصصون في المجال الصحي، في إطار استراتيجية تمتد على خمس سنوات، تم تبنيها في أعقاب المعاناة الناجمة عن جائحة كوفيد 19.

ويعتبر منظمو هذا اللقاء الدولي، أن الحياة اليومية مليئة الآن بالتوتر والقلق والعادات السيئة، كالنظام الغذائي غير المتوازن، لهذا يقترحون، من خلال هذه التظاهرة، سلسلة من الأفكار والأدوات للحماية من أوجه القصور والتعب المزمن، مثل التغذية والتأمل والرياضة ونمط الحياة الأخضر … والعديد من الأشياء الأخرى.