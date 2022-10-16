الصباح الـتـربـوي
أولياء التلاميذ: كفى إضرابا
المتعاقدون يعولون على هدر الزمن المدرسي لإنجاح قضيتهم والوزارة تكتفي بمجاراة الأحداث يقترب المغرب شيئا فشيئا من الصورة التي كانت عليها المدارس والإدارات عامة، في موسم 2012/2011، التي شلت فيها النقابات جل القطاعات، وأصبح الإضراب قاعدة والعمل استثناء، وهو ما يحاول المتعاقدون والوزارة إنتاجه بعد مضي عشرأكمل القراءة »
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