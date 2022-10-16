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الصباح الـتـربـوي

أولياء التلاميذ: كفى إضرابا

منذ 59 دقيقة
المتعاقدون يعولون على هدر الزمن المدرسي لإنجاح قضيتهم والوزارة تكتفي بمجاراة الأحداث يقترب المغرب شيئا فشيئا من الصورة التي كانت عليها المدارس والإدارات عامة، في موسم 2012/2011، التي شلت فيها النقابات جل القطاعات، وأصبح الإضراب قاعدة والعمل استثناء، وهو ما يحاول المتعاقدون والوزارة إنتاجه بعد مضي عشرأكمل القراءة »

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منذ 59 دقيقة


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