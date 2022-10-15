الرياضة
“أديداس” تفضح “الكابرانات”
اعتذرت للمغاربة بسبب قميص الزليج واعتبرته موروثا ثقافيا مغربيا ذكرت شركة “أديداس” أنها تمكنت من الوصول إلى اتفاق ودي مع وزارة الثقافة، بخصوص قميص المنتخب الجزائري، التي تضمن صورا للزليج المغربي، والذي تم سحبه أخيرا من الأسواق. واعترفت الشركة المختصة في تسويق الألبسة الرياضية، أن المحتوى الذيأكمل القراءة »
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