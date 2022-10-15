حوادث
اعتقال محام بالرباط بتهمة النصب
وكيل الملك قرر متابعته في حالة اعتقال لخطورة الأفعال المرتكبة في تطور جديد لشبكة المحامي، ورئيس الجامعة الملكية المغربية للإنقاذ، وسيدة الأعمال، المتابعين بالنصب والمشاركة باسم الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أحالت الشرطة القضائية بولاية أمن الرباط، على وكيل الملك، صباح أول أمس (الخميس)، المحامي ذاتهأكمل القراءة »
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