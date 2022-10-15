الرياضة
الجعفري يحكم بيراميدز والهلال
عينت الكنفدرالية الإفريقية طاقم تحكيم مغربيا لقيادة مباراة بيراميدز المصري وهلال الساحل السوداني، اليوم (السبت)، لحساب الدور التمهيدي الثاني من مسابقة كأس الكنفدرالية الإفريقية. وسيقود نور الدين الجعفري المباراة بمساعدة مواطنيه لحسن أزكاو وهشام أيت عبو، فيما سيتولى عادل زوراق مهمة الحكم الرابع. وعينت «كاف» الحكم سميرأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا