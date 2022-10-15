الرياضة
الوداد يبحث عن إنجاز قاري جديد
يتطلع لبلوغ دور المجموعات لثامن مرة على التوالي يبحث الوداد عن العبور لدور المجموعات من عصبة الأبطال الإفريقية، للمرة الثامنة على التوالي، عندما يواجه ريفرز النيجيري، مساء غد (الأحد)، بداية من الثامنة، بملعب محمد الخامس. وانتهت مباراة الذهاب بهدفين لواحد لصالح ممثل نيجيريا. ويراهن المدرب الحسين عموتةأكمل القراءة »
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