fbpx
الرياضة

الوداد يبحث عن إنجاز قاري جديد

منذ دقيقتين
يتطلع لبلوغ دور المجموعات لثامن مرة على التوالي يبحث الوداد عن العبور لدور المجموعات من عصبة الأبطال الإفريقية، للمرة الثامنة على التوالي، عندما يواجه ريفرز النيجيري، مساء غد (الأحد)، بداية من الثامنة، بملعب محمد الخامس. وانتهت مباراة الذهاب بهدفين لواحد لصالح ممثل نيجيريا. ويراهن المدرب الحسين عموتةأكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ دقيقتين


شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى