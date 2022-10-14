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خرق جديد يبطل شركات الأندية
كشفت معطيات حصلت عليها «الصباح» أن أغلب الشركات الرياضية للأندية الوطنية لكرة القدم تزاول مهامها بعقود واتفاقيات غير مصادق عليها من قبل الوزارة. وحسب المعطيات نفسها، فإن أغلب الأندية الوطنية عرضت الاتفاقيات على منخرطيها للمصادقة عليها في جموع عامة، وبعثت نسخا منها إلى الوزارة، لكنها شرعت فيأكمل القراءة »
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