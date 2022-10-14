الصباح الثـــــــقافـي
قص خصلات الشعر دعما للإيرانيات
انخرطت مجموعة من المغربيات في مبادرة تضامنية دعما للنساء الإيرانيات، على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها إيران بعد وفاة مهسا أميني، عقب توقيفها في طهران من قبل “شرطة الأخلاق” بمبرر عدم التزامها بقواعد اللباس الإسلامي. ويتداول على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، منها “إنستغرام” مقطع فيديو ظهرت فيه فناناتأكمل القراءة »
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