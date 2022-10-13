أســــــرة
الحب من النظرة الأولى… حقيقة علمية
الدكتور إسماعيل عزيز قال إن دراسات أثبتت أن الرجال أكثر عرضة للوقوع فيه لا يؤمن الكثيرون بالحب من النظرة الأولى، ويعتبرونه من الأشياء المبالغ فيها، لأن الحب قد يأتي بعد التعرف على الشخص واكتشاف شخصيته وأشياء أخرى، لكن دراسات أثبتت العكس، وقالت إن الحب من النظرة الأولى،أكمل القراءة »
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