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أخبار الصباح
< برلمان عقد رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، والنعم ميارة، رئيس مجلس المستشارين، مساء أول أمس (الثلاثاء)، اجتماعا مشتركا لمناقشة الترتيبات المتعلقة بهما بخصوص افتتاح البرلمان غدا (الجمعة)، من قبل جلالة الملك. وبعد نهاية الاجتماع، قاما بجولة قادتهما خارج أسوار المؤسسة التشريعية، تجنبا لأي مفاجأة. (ع.أكمل القراءة »
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