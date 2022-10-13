ملف الصباح
تربية “يوتوب”
محتويات رقمية يصعب التحكم فيها ومراقبتها تؤثر على سلوك الأطفال وتصرفاتهم لم تعد تربية الأطفال تقتصر على البيت والمدرسة مثلما كان عليه الأمر في ماضي الزمان. بل أصبح لموقع “يوتوب” وباقي مواقع التواصل الاجتماعي تأثير كبير عليهم، يفوق بكثير قدرة الوالدين أو المعلمين على تلقينهم القيم والمبادئأكمل القراءة »
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