الرياضة
صدمة بسبب مويبو
أثار الزامبي إينوك مويبو، لاعب برايتون ألبيون الإنجليزي، صدمة كبيرة في الأوساط الرياضية أخيرا، بعد إعلانه الاعتزال في سن 24، بتعليمات طبية عاجلة، بسبب مشاكل في القلب. وشكل الخبر صدمة لصحافيين وجماهير بأوربا، التي عبرت عن حزنها العميق على اعتزال مويبو، الذي انتقل صيف 2021 من ريدأكمل القراءة »
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