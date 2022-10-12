أخبار الصباح
أخبار الصباح
< انتحار اهتزت تمارة، نهاية الأسبوع الماضي، على وقع انتحار رهيب، بعدما صعد الهالك إلى سطح بناية من ستة طوابق، وخرب لواقط هوائية، ورمى بنفسه وسط تجمهر العشرات من المواطنين مع غروب الشمس، غير بعيد عن مقر دائرة أمنية بحي المسيرة الثاني. وأظهر شريط مسجل أن المتوفىأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا