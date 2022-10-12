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أخبار الصباح

أخبار الصباح

منذ 10 دقائق
< انتحار اهتزت تمارة، نهاية الأسبوع الماضي، على وقع انتحار رهيب، بعدما صعد الهالك إلى سطح بناية من ستة طوابق، وخرب لواقط هوائية، ورمى بنفسه وسط تجمهر العشرات من المواطنين مع غروب الشمس، غير بعيد عن مقر دائرة أمنية بحي المسيرة الثاني. وأظهر شريط مسجل أن المتوفىأكمل القراءة »

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منذ 10 دقائق


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