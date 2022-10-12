الأولى
“النصب” على لاعبين بالبطولة
وقعوا عقودا احترافية واكتشفوا أنهم غير مؤهلين للعب كشفت معطيات حصلت عليها “الصباح” أن لاعبين بالبطولة الوطنية اكتشفوا صدفة، أنه لا يمكنهم لعب المباريات مع فرقهم، رغم توقيعهم عقودا احترافية. وحسب المعطيات نفسها، فإن مجموعة من اللاعبين تعاقدوا مع أندية في الميركاتو الصيفي، وباشروا تداريبهم بشكل عاد،أكمل القراءة »
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