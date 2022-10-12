حوادث
10 سنوات لمغتصب متزوجة بالعرائش
قررت غرفة الجنايات الأولى باستئنافية طنجة، في جلسة عمومية عقدتها، الخميس الماضي، معاقبة متهم اختطف امرأة متزوجة واغتصبها بمكان مهجور بالقوة تحت طائلة العنف والتهديد بواسطة سلاح أبيض، وحكمت عليه بعشر سنوات سجنا نافذا وتعويض يؤديه لفائدة الضحية قدره خمسون ألف درهم مع صائر الدعوى والإجبار فيأكمل القراءة »
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