حوادث
محاكمة موظفين اختلسوا 280 مليونا
أعادت غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال بفاس، استدعاء موظفي بريد بصفرو بواسطة الوكيل العام، لتخلفهما عن حضور جلسة محاكمتهما وزميليهما بتهم «اختلاس وتبديد أموال عامة والتزوير في محررات عرفية والمس بنظام المعالجة الآلية للمعطيات»، على خلفية اتهامهم باختلاس أموال من ودائع زبناء البنك. واتضح لهيأة المحكمة أنأكمل القراءة »
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