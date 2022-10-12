الأولى
التحقيق في استخراج بطاقة لميتة
داهمت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء مقر المنطقة الأمنية الإقليمية للأمن الصخيرات تمارة، مرتين، خلال الأسبوع الماضي، للبحث في ظروف وملابسات استخراج بطاقة تعريف وطنية لامرأة متوفاة، بعدما عمد متورطون في التزوير واستعماله إلى استغلال وفاتها، قصد التلاعب في معطياتها التعريفية الشخصية، لإعادة بعثها من قبرها عبرأكمل القراءة »
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