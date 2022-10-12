حوادث
السطو على ممتلكات مسن بـ “السماوي”
زوجان سلباه سيارته ووديعته ببنك وادعيا أنه مدين لهما للحجز على محله التجاري “مدير خير ما يطرا باس” مثل ينطبق على متقاعد مسن بالبيضاء، إذ استعطفته جارته بتمكينها من سيارته للسفر رفقة زوجها لحضور جنازة والدتها، فوافق دون تردد، ليجد نفسه في دوامة من المشاكل، إذ فقدأكمل القراءة »
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