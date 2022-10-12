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حوادث

المؤبـد لسـفـاح الجـديـدة

منذ 8 ثواني
غرفة الجنايات الاستئنافية قضت بعلاجه وإحالته على السجن قضت غرفة الجنايات الاستئنافية باستئنافية الجديدة، الأربعاء الماضي، بتخفيض الحكم في حق سفاح الجديدة من الاعدام الى المؤبد، في الملف المتابع فيه، (ع. ذ) اكير مرتكب جريمة قتل في حق عشرة من أفراد عائلته بدوار القدامرة التابع لجماعة زاويةأكمل القراءة »

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منذ 8 ثواني


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