حوادث
إحالة “شوافة” ومساعدتها على التحقيق
أحالت الشرطة القضائية بوجدة، على أنظار النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية الجمعة الماضي، امرأة في الثلاثينات من العمر، جرى إيقافها الأربعاء الماضي، ببيتها الكائن في الضاحية الجنوبية الشرقية للمدينة، وتمت إحالتها بعدما جري التكييف المبدئي للمتابعة من أجل النصب والاحتيال وإعداد منزل للشعوذة. وجاء إيقاف المرأة بعد عمليةأكمل القراءة »
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