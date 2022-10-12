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تحت الدف

منذ 9 دقائق
يشتد العياء بوزيرنا المصطفى، الذي ينطق باسم الحكومة، زوال كل خميس، بعد أن ثبتت إصابته، أخيرا، “بداء محاربة الكفاءات”، وهي سلالة خطيرة من الفيروسات، التي تهاجم بعض المسؤولين الذين وجدوا أنفسهم، بمحض الصدفة المطلقة، في مناصب حكومية أكبر منهم. ويتداول أعضاء في التجمع الوطني للأحرار حكايات “مبكية”أكمل القراءة »

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منذ 9 دقائق


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