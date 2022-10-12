حوار
بوزوبع: التخفيضات همت أدوية رخيصة
نقيب الصيادلة أكد أن مراجعة الأثمنة مدخل لإنجاح التغطية الصحية وأن السياسة الدوائية تفتقد الحكامة أكد أمين بوزوبع، الكاتب العام لكنفدرالية نقابات صيادلة المغرب، أن إنجاح ورش التغطية الصحية الشاملة والحفاظ على ديمومة الصناديق، يتطلب مراجعة أثمنة أدوية من الصنف الثالث والرابع، واعتماد أثمنة عادلة تضمن التوازنأكمل القراءة »
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