الأولى
نهاية وشيكة لملف قضاة البيضاء
أيام معدودة تفصل قاضي التحقيق بالغرفة الأولى باستئنافية البيضاء،عن الحسم في ملف قضاة البيضاء لإنهاء التحقيق، على اعتبار أن مجموعة من الأشخاص المتابعين في الملف في حالة اعتقال متابعون بجنح، ومن ثم فالقانون يحدد مدة الاعتقال الاحتياطي بالنسبة إليهم في ثلاثة أشهر أقصى مدة، ولا يمكن بعدهاأكمل القراءة »
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