أخبار الصباح

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< "روتيني" استقبل سجن العرجات 1 بسلا، مساء أول أمس (الأحد)، صاحبة "روتيني اليومي"، المعروفة بـ "فتيحة"، رفقة زوجها، بأمر من وكيل الملك بتمارة، بجريمتي الإخلال العلني بالحياء العام، وتقديم القدوة السيئة للأطفال. وأوقف أمن تمارة الظنينة، التي تغوطت على المباشر، ما أثار غضب رواد العالم الافتراضي،أكمل القراءة »
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