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وهبي: “البام” غير معني بالتعديل
قالها في اجتماع للمكتب السياسي انسحبت منه المنصوري تضامنا مع بنسعيد فاجأ عبد اللطيف وهبي، الأمين العام للأصالة والمعاصرة، أعضاء المكتب السياسي لحزبه، خلال الاجتماع المنعقد الأسبوع الماضي، بتأكيده لصحة إجراء تعديل حكومي، لكنه لم يكشف عن درجة زلزاله. وما أثلج صدر الوزراء «الباميين»، الذين حضروا الاجتماع،أكمل القراءة »
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