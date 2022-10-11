حوادث
إيداع مسؤول أمني بفاس السجن
أودع عميد شرطة ممتاز يرأس الدائرة الأمنية الخامسة بعين هارون بفاس، مساء الخميس الماضي، سجن بوركايز بقرار من قاضي التحقيق بالغرفة الثانية باستئنافية المدينة، المحال عليه صباحا من طرف الوكيل العام بعد يوم فقط من اعتقاله لاستغلاه نفوذه وتغريره بقاصر وهتك عرضها بالعنف. واستمع قاضي التحقيق، ابتدائياأكمل القراءة »
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