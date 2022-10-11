الأولى
اعتقال قاتل أمه بآسفي
تحيل مصالح الدرك الملكي التابعة لآسفي، اليوم (الثلاثاء)، على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالمدينة نفسها، متهما بقتل والدته، عمد إلى ذبحها من الوريد. واستقدم المتهم، صباح أول أمس (الأحد)، من مراكش، حيث جرى إيقافه، مساء السبت الماضي، إذ أنه لاذ بالفرار إلى المدينة الحمراء، مباشرةأكمل القراءة »
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