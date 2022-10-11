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سقوط أمنيين يتاجرون بالمساطر الاستنادية
إيقاف ضابط والتحقيق مع “كوميسير” وثلاثة آخرين أحالت الفرقة الوطنية الجهوية بالرباط، على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالعاصمة، صباح أمس (الاثنين)، مسؤولين أمنيين يتقدمهم عميد شرطة “كوميسير” رئيس قسم قضائي وضابط، كما جرى الاستماع إلى ثلاثة أمنيين معهم بمجموعة للبحث تابعة للشرطة القضائية بمنطقة أمنأكمل القراءة »
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