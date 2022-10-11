حوادث
انتحار ضابط شرطة… القصة الكاملة
أطلق النار على امرأتين وأبحاث ميدانية متواصلة لفك لغز الدافع الرئيسي للفاجعة وضع ضابط شرطة ممتاز تابع لأمن مولاي رشيد بالبيضاء، والبالغ من العمر 52 سنة حدا لحياته بجنان أزمور ليلة عيد المولد النبوي، بطلقة في الرأس من مسدسه الوظيفي، بعد حوالي نصف ساعة على إطلاقه النارأكمل القراءة »
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