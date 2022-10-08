وطنية
“مسامر الميدة” بمناصب الصحة
تتهيأ وزارة الصحة والحماية الاجتماعية لتغيير خمسة نواب بجهة البيضاء-سطات من أصل 16 مندوبا، في سياق التباري على شغل مناصب المسؤولية، وسط صعوبات من تنفيذ العملية إلى نهايتها. وأصدر خالد أيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أول أمس (الخميس)، القرار رقم 12791 بفتح باب الترشح إلى مناصبأكمل القراءة »
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