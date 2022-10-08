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الدخول البرلماني… دورة الحسم
مطلوب من الحكومة والبرلمان أفكار خلاقة لقانون مالية 2023 لتجاوز تقلب أسعار الأسواق العالمية مل الفاعلون السياسيون من الانتظار، لأجل تحقيق حلم الاستوزار في تعديل حكومي، أو تحصيل منصب عال دون جدوى، وفقد قادة الأغلبية على الخصوص الأمل في ذلك، وفرض عليهم العودة مجددا لكراسي البرلمان لبدءأكمل القراءة »
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