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حوادث

اعتداءات على أمنيين بالبيضاء

منذ دقيقتين
ضابط شرطة ومرافقاه نفذوا عملية لإيقاف مروج بالهراويين فنجوا من الموت نجا ضابط شرطة ومرافقاه من موت محقق خلال عملية أمنية بمنطقة الهراويين بعد أن تعرضوا لهجوم خلال عملية إيقاف مروج مخدرات، إذ تعرضوا لاعتداء من قبل مروجين ومساعديهم ومنحرفين بالمنطقة، ووصل الأمر إلى حد رشقهم بالحجارة،أكمل القراءة »

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منذ دقيقتين


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