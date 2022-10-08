ملف الصباح
الحكومة تشهر سلاح التقشف
إكراهات تواجه تدبير المالية العمومية وتوجه نحو ترشيد النفقات وإلغاء مشاريع تواجه المالية العمومية تحديات كبرى، ترتبط بالإكراهات الخاصة بالتدبير وتحديد الأولويات، أمام الأزمة التي فرضتها تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وارتفاع فاتورة الطاقة وتفاقم مستوى المديونية، وتراجع مستوى الاستثمار الخارجي. وعمقت أزمة “كوفيد 19” التي عاشها المغربأكمل القراءة »
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