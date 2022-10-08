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الأثرياء … صناع الأزمة والحل
الأثرياء لا يعيشون الأزمة أبدا مهما كانت حدتها، مقارنة مع باقي الطبقات الاجتماعية، ليس لأنهم صنعوا لأنفسهم قارب نجاة يوصلهم إلى بر الأمان، لكن لسبب بسيط، حسب مختصين، وهو أنهم صناعها ومن يملكون الحل لتجاوزها. يجيب علي بوطيبة، أستاذ الاقتصاد بجامعة محمد الخامس بالرباط عن سؤال لماذاأكمل القراءة »
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