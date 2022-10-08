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للأزمة في المغرب خصوصيات
الخبير أقصبي: الخروج منها يتطلب إعادة نظر جذرية في الاختيارات المؤسسة للتنمية قال نجيب أقصبي، الخبير الاقتصادي، إن الأزمة في المغرب لها خصوصيات، بغض النظر عن العوامل الدولية وتأثيراتها، مؤكدا أن المواطن يؤدي كلفة الريع باهظة، في ظل احتكار آليات الضبط ومنها مجلس المنافسة. وأبرز أن الأثرياءأكمل القراءة »
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