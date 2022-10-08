حوادث
مصادرة أموال برلماني بمراكش
المحكمة برأت العمدة السابق وأدانت نائبه بن سليمان بالحبس الموقوف أنهت غرفة الجنحي التلبسي المكلفة بجرائم غسل الأموال بالمحكمة الابتدائية بمراكش، أول أمس (الخميس)، ملف العمدة السابق ونائبه المتابعين من أجل غسل الأموال، وقضت الغرفة ببراءة محمد العربي بلقايد العمدة السابق لمراكش، وتحميل الخزينة العامة الصائر، ومؤاخذةأكمل القراءة »
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