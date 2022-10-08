الرياضة
كواليس الفرق
أولمبيك آسفي التحق وليد غيلوف، لاعب اولمبيك آسفي، بالتداريب الجماعية لفريقه، رغم إصابته بجرج في أسفل العين، خلال مباراة اتحاد طنجة (1-0)، نهاية الأسبوع الماضي، ضمن الدورة الرابعة من بطولة القسم الأول. وخضع غيلوف لرتق بثلاث غرز للجرح، بعد المباراة، وتدرب مع باقي زملائه في حصة أولأكمل القراءة »
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