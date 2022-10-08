الرياضة
الحجز على حافلة آسفي يعود للواجهة
بنكرير لم يتمكن من استخلاص 25 مليونا ولجأ إلى المحكمة عاد موضوع الحجز على حافلة أولمبيك آسفي لكرة القدم إلى الواجهة، بعدما شرع مسؤولو شباب بنكرير في مسطرة التنفيذ. ووفق معطيات دقيقة حصلت عليها” الصباح” فإن مسؤولي بنكرير تفاجؤوا بغياب السيولة المالية في الحساب البنكي للفريق العبدي،أكمل القراءة »
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