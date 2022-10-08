الصباح الفني
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نهاية مأساوية بسبب ختان فاشل بعد عملية ختان فاشل للطفل ديفيد رايمر، أقنع الطبيب جون موني والديه، أن الضرر كان دائما وبشكل لا يمكن إصلاحه، وأنه لا يوجد حل سوى إجراء عملية تغيير الجنس، وتحويل ديفيد لأنثى بالعلاج الهرموني والعمليات الجراحية لتغيير أعضائه التناسلية. وافق والداأكمل القراءة »
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