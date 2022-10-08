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الصباح الفني

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منذ دقيقتين
نهاية‭ ‬مأساوية‭ ‬بسبب‭ ‬ختان‭ ‬فاشل بعد‭ ‬عملية‭ ‬ختان‭ ‬فاشل‭ ‬للطفل‭ ‬ديفيد‭ ‬رايمر،‭ ‬أقنع‭ ‬الطبيب‭ ‬جون‭ ‬موني‭ ‬والديه،‭ ‬أن‭ ‬الضرر‭ ‬كان‭ ‬دائما‭ ‬وبشكل‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬إصلاحه،‭ ‬وأنه‭ ‬لا‭ ‬يوجد‭ ‬حل‭ ‬سوى‭ ‬إجراء‭ ‬عملية‭ ‬تغيير‭ ‬الجنس،‭ ‬وتحويل‭ ‬ديفيد‭ ‬لأنثى‭ ‬بالعلاج‭ ‬الهرموني‭ ‬والعمليات‭ ‬الجراحية‭ ‬لتغيير‭ ‬أعضائه‭ ‬التناسلية‭. ‬ وافق‭ ‬والدا‭أكمل القراءة »

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منذ دقيقتين


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