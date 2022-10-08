الرياضة
بركان بلاغوس لتصحيح مساره
يبدأ رحلته الإفريقية بمواجهة كوارا النيجيري ويستعيد الهيلالي يستهل النهضة البركانية حملة الدفاع عن لقب كأس الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم، غدا (الأحد)، بمواجهة كوارا يونايتد النيجيري، في المباراة التي تجمعهما على أرضية ملعب موبولاجي جونسون بلاغوس، انطلاقا من الرابعة، لحساب ذهاب الدور الثاني. ويخوض الفريق البركاني المباراةأكمل القراءة »
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