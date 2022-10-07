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وطنية

مغاربة‭ ‬إسبانيا‭ ‬يعانون‭ ‬العنصرية

منذ 36 ثانية
كشف‭ ‬تقرير‭ ‬رسمي‭ ‬إسباني،‭ ‬صادر‭ ‬عن‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية،‭ ‬أن‭ ‬جرائم‭ ‬الكراهية‭ ‬والعنصرية‭ ‬ارتفعت‭ ‬نسبتها‭ ‬في‭ ‬الجارة‭ ‬الإيبيرية،‭ ‬وأن‭ ‬المغاربة‭ ‬أكثر‭ ‬الشعوب‭ ‬الأجنبية‭ ‬معاناة‭ ‬بسبب‭ ‬هذه‭ ‬الآفة،‭ ‬إذ‭ ‬قسم‭ ‬هذه‭ ‬الجرائم‭ ‬إلى‭ ‬ثلاثة‭ ‬مستويات،‭ ‬بعضها‭ ‬متعلق‭ ‬بالهجرة‭ ‬والبعض‭ ‬الآخر‭ ‬بالهوية‭ ‬الجنسية‭ ‬للضحية،‭ ‬وأخيرا‭ ‬جرائم‭ ‬ترتكب‭ ‬بسبب‭ ‬الأفكار‭ ‬التي‭أكمل القراءة »

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منذ 36 ثانية


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