وطنية
مغاربة إسبانيا يعانون العنصرية
كشف تقرير رسمي إسباني، صادر عن وزارة الداخلية، أن جرائم الكراهية والعنصرية ارتفعت نسبتها في الجارة الإيبيرية، وأن المغاربة أكثر الشعوب الأجنبية معاناة بسبب هذه الآفة، إذ قسم هذه الجرائم إلى ثلاثة مستويات، بعضها متعلق بالهجرة والبعض الآخر بالهوية الجنسية للضحية، وأخيرا جرائم ترتكب بسبب الأفكار التيأكمل القراءة »
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