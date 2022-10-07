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الرياضة

الورداني يغيب أسبوعين عن السريع

منذ 27 ثانية
يغيب أنس الورداني متوسط ميدان سريع وادي زم، عن التداريب المتواصلة بالملعب البلدي بأبي الجعد، تحضيرا لمباراة وداد فاس، التي تجرى غدا (السبت)، بملعب الحسن الثاني، لحساب الدورة الخامسة من بطولة القسم الثاني. وما زال الورداني يعاني بسبب الإصابة التي تعرض لها أمام شباب أطلس خنيفرة، الأحدأكمل القراءة »

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منذ 27 ثانية


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