الرياضة
نجاح دوري الكرة الحديدية بالجديدة
اختتمت نهاية الأسبوع الماضي، بالجديدة، فعاليات الدوري السنوي للكرة الحديدية، في دورته 28، المنظم من قبل نادي أولمبيك الجديدة للكرة الحديدية. وعرفت هذه الدورة المنظمة تحت إشراف الجامعة الملكية للكرة الحديدية، وعصبة البيضاء سطات، مشاركة مهمة من طرف الأندية المنضوية تحت لواء الجامعة والعصبة، وعرفت حضورا جماهيرياأكمل القراءة »
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