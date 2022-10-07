الرياضة
بلعروسي يعود لـ “الكوديم”
يسترجع النادي المكناسي خدمات عميده المهدي بلعروسي، خلال قمة مباريات القسم الوطني هواة، بعد غد (الأحد)، حين يرحل لمواجهة النادي القنيطري، لحساب الدورة الثالثة. وغاب المهدي بلعروسي عن المباراة الأخيرة للنادي المكناسي أمام وداد قلعة السراغنة بسبب الإصابة، والتي شهدت أعمال شغب بين الجماهير، مما اضطر حكمأكمل القراءة »
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