الصباح الفني
سلطان وحضن الأم
عبر الفنان بدر سلطان عن اعتزازه بالعلاقة الوطيدة التي تجمعه بوالدته والحب الكبير المتبادل بينهما، كما تقاسم صورة رفقتها مع متابعيه على صفحته الرسمية على “إنستغرام”، وعلق عليها قائلا “وهل هناك أحسن من حضنك يا أمي”. وتفاعل عدد من متابعي سلطان مع الصورة وتعليقه عليها، كما تمنواأكمل القراءة »
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