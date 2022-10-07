الرياضة
الفتيات ينهزمن أمام الشيلي
انهزم المنتخب الوطني النسوي لأقل من 17 سنة أمام نظيره الشيلي بثلاثة أهداف لواحد، في المباراة الإعدادية التي جمعتهما، أول أمس (الأربعاء) بكوا بالهند، لحساب استعداداتهما لنهائيات كأس العالم، المقرر انطلاقتها الثلاثاء المقبل. وجاء الهدف الوحيد للمنتخب الوطني النسوي لأقل من 17 سنة في الدقيقة 50، بواسطةأكمل القراءة »
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